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Futbol
24.12.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Igor Tudor'un yeni maaşı şaşırttı! Galatasaray'dan sonra...

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Igor Tudor'un yeni maaşı şaşırttı! Galatasaray'dan sonra...

Hırvatistan'ın Hajduk Split takımının başına geçen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un aldığı maaş şaşırttı.

Tudor, yıllar sonra eski takımı Hajduk Split'e dönerken Hırvatistan'da kazanacağı maaşın detayları da belli oldu.

Hırvat teknik adam, Hajduk Split'ten yılda 250 bin euro maaş kazanacak. Tudor, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem ise Türkiye'de 1.5 milyon euro kazanıyordu...

İtalya'da da Udinese'yi çalıştıran Tudor, buradan da 600 bin euro kazanmıştı.

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