Ara
MENÜ
HaberlerSpor Haberleri Spor Videoları Haberleri Premier League Haberleri Idrissa Gueye PSG'de
GeriPremier League Idrissa Gueye PSG'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Premier League
AA
30.07.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Idrissa Gueye PSG'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Idrissa Gueye PSG'de

Fransız kulübü PSG, Everton'ın orta saha oyuncusu Gueye'yi transfer etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'yi renklerine bağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre PSG ile Everton, Gueye'nin transferi konusunda anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. 

Senegal Milli Takımı formasını 69 kez giyen Gueye'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, PSG'nin Everton'a 30 milyon avro civarında bir ödeme yapacağını öne sürdü. 

Lille altyapısından yetişen Gueye, Everton öncesi Aston Villa'da top koşturdu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Idrissa Gueye PSG'de
Genç paralimpik sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu
Sergen Yalçın, takımı Slovenya’da kontrollü oynatacak! Avrupa Ligi rövanşı...
İBB’den Süper Kupa önlemleri