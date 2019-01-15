iddaa'da "Günün Fırsatı" bu gece NBA'de! Maçın favorisi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
15.01.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

iddaa'da "Günün Fırsatı" bu gece NBA'de! Maçın favorisi...

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iddaa'da "Günün Fırsatı" bu gece NBA'de! Maçın favorisi...

'Günün Fırsatı' bu gece NBA'de! Batı Konferansı'nın ilk 2 sırasında yer alan Denver Nuggets ile Golden State Warriors'ın kapışması MBS1 oldu, işte öne çıkanlar...

Selahi Aydın'ın "Denver Nuggets - Golden State Warriors" iddaa analizi

Batı'nın zirvedeki ikilisi karşılaşıyor. Denver sahasında 21 maçta sadece 3 kere kaybetti ve evinde çok üstün oynuyor. Son 12 maçtır evinde kaybetmiyor. Gary Harris dışında takımda eksik yok gibi görünüyor. Lyles'nin durumu maç saatinde belli olacak. Jokic'in inanılmaz bir sezon geçirdiğini görüyoruz. Sayı, ribaund, asist her şeyi yapıyor. Yürüyen bir potansiyel triple-double makinesi gibi. Oyun kurucudan bile daha iyi bir saha görüşüne sahip. Onun fiziğinde bir oyuncusu olmadığı için Golden State çok zorlanacaktır.

Golden State cephesinde ise Cousins'in cuma günü dönecek olmasının heyecanı var. Son 4 maçını kazanan Golden State bu sezon deplasmanlarda zorlanıyor. Yine de ligin Bucks ile beraber en çok sayı atan takımı.

İki takımın da 120 civarlarını bulmasını bekliyorum, bu nedenle ÜST bekliyorum.

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  • 703Den Nuggets - Gs Warriors
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