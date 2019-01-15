iddaa'da "Günün Fırsatı" bu gece NBA'de! Maçın favorisi...
'Günün Fırsatı' bu gece NBA'de! Batı Konferansı'nın ilk 2 sırasında yer alan Denver Nuggets ile Golden State Warriors'ın kapışması MBS1 oldu, işte öne çıkanlar...
Selahi Aydın'ın "Denver Nuggets - Golden State Warriors" iddaa analizi
Batı'nın zirvedeki ikilisi karşılaşıyor. Denver sahasında 21 maçta sadece 3 kere kaybetti ve evinde çok üstün oynuyor. Son 12 maçtır evinde kaybetmiyor. Gary Harris dışında takımda eksik yok gibi görünüyor. Lyles'nin durumu maç saatinde belli olacak. Jokic'in inanılmaz bir sezon geçirdiğini görüyoruz. Sayı, ribaund, asist her şeyi yapıyor. Yürüyen bir potansiyel triple-double makinesi gibi. Oyun kurucudan bile daha iyi bir saha görüşüne sahip. Onun fiziğinde bir oyuncusu olmadığı için Golden State çok zorlanacaktır.
Golden State cephesinde ise Cousins'in cuma günü dönecek olmasının heyecanı var. Son 4 maçını kazanan Golden State bu sezon deplasmanlarda zorlanıyor. Yine de ligin Bucks ile beraber en çok sayı atan takımı.
İki takımın da 120 civarlarını bulmasını bekliyorum, bu nedenle ÜST bekliyorum.
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