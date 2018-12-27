iddaa'da 'Günün Fırsatı' belli oldu! Euroleague'de TEK MAÇ...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları sizler için, iddaa'da 'Günün Fırsatı' olarak açıklanan 'Barcelona - Anadolu Efes' karşılaşmasını değerlendirdi...
Orkun Hınçer'den 'Barcelona - Anadolu Efes' iddaa analizi
Geçen hafta deplasmanda Baskonia'yı mağlup eden Barcelona, EuroLeague'deki 4 maçlık yenilgi serisine nokta koydu. Bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek olan İspanyol ekip, aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. Yeni transferlerinden beklediği verimi alamayan Barça, bu sezon da Final Four potasından oldukça uzak bir görüntü sergiliyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes ise son olarak CSKA Moskova'ya farklı kaybetti. 4. sırada yer alan Anadolu Efes'in İspanya deplasmanından galibiyet çıkarması sürpriz bir sonuç olmaz. İki takımın oynadığı basketbol ve kadro kalitesi göz önünde bulundurulduğunda, temsilcimize açılan handikapın fazla olduğunu düşünüyorum. Son topa kadar gidecek bir maç izlememiz mümkün.
Tercihim handikap avantajıyla Anadolu Efes'ten yana olacak.
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