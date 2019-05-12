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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.05.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Hürser Tekinoktay kimdir ve kaç yaşında? İşte, hayatı

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Hürser Tekinoktay kimdir ve kaç yaşında? İşte, hayatı

Beşiktaş'ın başkan adayları arasında olduğunu vurgulayan Hürser Tekinoktay, Siyah Beyazlı futbolseverler ve futbol gündemini yakından takip eden birçok kişinin biyografisi ile merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, daha önce Beşiktaş'ın alt yapısında antrenörlük yapan Hürser Tekinoktay kimdir? İşte, Hürser Tekinoktay hakkında detaylı bilgiler

Hürser Tekinoktay, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Moda İlkokulu’nda, orta ve liseyi ise Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu. İtalyan Kültür Derneğinde 2 yıl İtalyanca eğitim aldı. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nün çalışma koşullarını ve idman programlarını bizzat Roma’da bulunarak inceledi.

Futbola Fenerbahçe Kulübünün alt yapısında oynayarak başladıktan sonra amatör olarak devam etti. Antrenör lisansına sahip olan Hürser Tekinoktay, 1994-95 yıllarında Türk Ekibini Amsterdam oyunlarına hazırlayarak, 1995 Amsterdam’da Türk ekibinin Teknik Sorumluluğunu üstlendi.

1995 yılı Haziran ayından itibaren;

1995-1996 BJK Yıldız Takım Ant.
1996-1997 BJK PAF Takım Ant.
1997-1998 BJK 15 Yaş Grup Ant.
1998-1999 BJK B Gençler Ant.
1999-2000 BJK A Gençler Ant.

görevlerinde bulunduğu süre içerisinde bir çok yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk ve dereceler aldı. Bu süre içerisinde Nihat Kahveci’ nin Beşiktaş alt yapısına katılıp A Takımına kazandırıldığı 1 yıl içindeki sürede antrenörlüğünü yaptı. Hürser Tekinoktay‘ın Paf takımdaki golcüsü Nihat’dı.

Yine bu süreler içerisinde Ümit ve Genç Milli olarak Beşiktaş Profesyonel kadrosunda yer alan;

Yasin Sülün, Aydın Tuna, Tunç Kip, Mesut Kumcuoğlu, Savaş Kaya, Barbaros Yavaşoğlu, Hüseyin Anekli, Hakan Delil, Evren Gayır, Yalçın Ayhan, Ali Cansun Begeçarslan’ın uzun süreli hocalıklarını da yaptı.

Beşiktaş Alt Yapısında görev aldığı sürede 269 resmi ve özel maçta 234 galibiyet aldı.

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