Houston hücum ribaundlarıyla Cleveland'ı yıktı!

Ev sahibi Rockets hücum ribaundlarında 17-4, toplam ribaundda 45-26 üstünlük sağlayarak daha çok top kullanma fırsatı yakaladı.

James Harden'ın performansının düşmesiyle son çeyrekte skor üretmekte zorlanan Rockets'ı kritik anlarda Clint Capela hem hücum, hem savunmada ayakta tutan isim oldu. Capela maçı 19 sayı, Cleveland takımından fazla olan 6 hücum ribaundu, toplam 13 ribaund, 4 blokla tamamladı. James Harden 35 sayı (6/14 üç sayı), 11 ribaund, 13 asistle triple double yaparken 5 top çaldı, 5 top kaybı yaptı. 46'da 16 üçlük isabeti bulan Rockets'ta ayrıca Eric Gordon 20 sayı (4/11 üçlük), Trevor Ariza 17 sayı (3/11 üçlük) ile oynadı, benchten 3 kişi süre aldı.

Cleveland Cavaliers'te LeBron James 33 sayı, 7 asist, 4 ribaunda karşın 9 top kaybetti, kenardan gelen Jeff Green 27 sayılık katkı yaptı. Cedi Osman bu maçta da sahaya giremedi. Derrick Rose da ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle oynamadı.