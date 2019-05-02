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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.05.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu: Tarihe tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz

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Hidayet Türkoğlu: Tarihe tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz

Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi dörtlü finaline kaldığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in de dün akşam dörtlü finale katılma hakkını elde etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim ayrı bir heyecanımız var, çünkü biz oradan yetişen eski sporcularız. Belirli bir zamanlar o kulübün başarısı için ter dökmüş insanlarız. Bunu samimiyetle söylüyorum başta Tuncay Bey ve Ailesi'ne ve tüm Anadolu Grubu'na ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok uzun yıllardır Türk basketboluna Türk sporuna inanılmaz derecede destek sağlıyorlar. Bu anlamda bu başarı bizlerden çok onlar için daha anlamlıdır diye düşünüyorum. Biz de eski sporcu ve şimdi basketbolu yöneten insanlar olarak bu güzel anlara, bu tarihe tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz."
İki Türk takımının ilk defa dörtlü finalde mücadele edeceğini hatırlatan Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tek üzüntümüz ikisinin de yarı finalde karşılaşması, keşke finalde karşılaşsaydı. Ülke olarak hepsiyle gurur duyuyoruz ama finalde de ayrı bir heyecan yaşardık. Şimdi tek burukluğumuz, birisinin finale çıkacağı inşallah o da şampiyonlukla bitirir ve ülkemize kupayı getirirler. 2017'de Fenerbahçe bunu yapmıştı. İlk başta Aziz başkanla gelen, spora verilen destek daha sonra Ali Bey'le devam eden bu istikrar, başarıları getiriyor. Tuncay Bey ve Özilhan Ailesi uzun yıllardır spora destek veren insanlar, sonunda da bu başarıları elde etmeleri bizi çok mutlu etti. İki takımımıza da gönülden başarılar diliyoruz. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz, iki gurur kaynağımız ikisi de yarı finalde oynuyor. Tek beklentimiz birisinin şampiyon olup, birisinin de üçüncü olarak ülkemize dönmesidir. Türk basketboluna değer verdikleri için iki kulübümüze ve FIBA organizasyonunda da bizi başarıyla temsil eden diğer tüm kulüplerimize de ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bunlar onların başarısıdır, onların yaptığı yatırımlar sonucunda bu başarılar geldi. Biz federasyon olarak sadece en iyi şekilde performans sergilemeleri için onlara destek oluyoruz."

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