Hidayet Türkoğlu: "Şu anda TBF en başarılı federasyon"

Başkan Türkoğlu, “Türk basketbolu güçleniyor. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızla gurur duyuyoruz. Katılacakları turnuvalarda onlara sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Zeytinburnu’ndaki merkezine doğru ilerliyorum... Bina girişine geldiğimde, eski Abdi İpekçi Spor Salonu’nun bulunduğu arazide Türk sporunun geleceğinin yükselmeye başlayacağını düşünmek dahi, çok mutlu hissetmemi sağlıyor.

TBF binasının ortamına hakim olan pozitif enerjiyi takiben, Başkan Hidayet Türkoğlu’nun makamında; Milli Takımları, bugünün ve geleceğin projelerini konuşmaya başlıyoruz.

* Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası’na lider olarak gidecek. 12 Dev Adam da 2 maç kala Dünya Şampiyonası vizesi aldı. Başarıların sırrını 3 başlıkta özetleyebilir miyiz?

- Aile ortamı, güven ve şeffaflık... Milli Takımlarımızla gurur duyuyoruz. Her ne kadar Başkan konumunda da bulunsam, oyuncularımıza hep kaptan ve ağabey sorumluluğuyla yaklaşıyoruz. Yönetici arkadaşlarımız da, sporculardan farklı konumda belki ama her zaman seviye ve samimiyeti ön planda tutuyoruz.

“Türk sporunu daha iyi yerlere taşımak dışında menfaatimiz yok”

- Göreve başladığımızdan beri doğru insanları, doğru yerlere getirdiğimize inanıyorum. Gerek Ufuk Sarıca, gerekse Ekrem Memnun olsun... Ayrıca; CEO’muz Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörümüz Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Takımı Menajerimiz Kerem Tunçeri, A Milli Kadın Takımı Menajerimiz Yasemin Horasan, Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörümüz Zeynep Gül Ene gibi... Diğer insanlardan farkımız, Milli Takımlardaki arkadaşlarımızın hepsine güven ve destek vermek... Onlar da rahatlıkla maçlara çıkıp çok iyi performanslar sergilediler.

* Türkiye’ye parkede gurur yaşatan ekip, şimdi yöneticilik tarafında büyük işler yapıyor. Buna dair neler söylersiniz?

- Burada Türk sporunu daha iyi yerlere taşımak dışında bir menfaatimiz yok. Basketbolumuzun ne kadar izlenebilir ve keyifli bir spor olduğunu, sorunsuz ve temiz bir spor olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz.

- İşin içinden geldiğimiz için; eksikleri, yapılmamışları ve olması gerekenleri daha net görebiliyoruz. Kimseyi eleştirmeden söylemek istiyorum. Şu anda TBF en başarılı federasyon ve Türk basketbolu da en başarılı branş konumundadır.

“Dünyaya örnek olacak bir tesisi Türkiye’ye kazandıracağız...”

* Sayın Başkan, eski Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde yükselecek projenin bugünü, detayları ve geleceğine dair bilgi alabilir miyim?

- Bu projeyi ülkemize kazandırabilirsek, basketbol o zaman gerçek anlamda güçlenecek ve gelişecektir. Türkiye’nin en başarılı federasyonunun böyle bir tesise ihtiyacı var. Sporcularımızı kendi bünyemizdeki idmanlar ve kamplarla daha çok geliştirebileceğiz.

- Dünyaya örnek olacak bir tesis yapmayı arzuluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu destekliyor. İnşallah bu tesisi 2-2,5 yıl içerisinde Türkiye’ye kazandıracağız. “Proje bitti” diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu, kendisi de çok beğendi. Gereğinin yapılması için sanırım talimat da vermiştir.

- 10 bin kişilik bir salonumuz olacak. Yanında Milli Takımlarımızın kullanacağı bin kişi kapasiteli bir salon var. Fizyoterapi ve fitness merkezi ile ofisler olacak. 500’er kişi kapasiteli 4 tane altyapı gelişim merkezi salonlarımız inşa edilecek. 140 odalı otelimiz ve kamp merkezinin yanı sıra, basketbol müzesiyle kütüphane yapılacak.

- İçerisinde yeme-içme ve ticari alanların bulunacağı bir yaşam merkezi de planlıyoruz. Basketbola dair her şeyi tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Hepimizi çok heyecanlandıran bir proje hayata geçiriliyor...

“HAYDi SAHAYA PROJESiNE iLGi ÇOK BÜYÜK...”

- Haydi Sahaya projemizde ana fikir Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. “Basketbolu Türkiye’nin her yerine yayın” talimatı vermişti kendisi... Şu anda Türkiye’deki her okul bahçesine girme yetkimiz var, incelemeler yapıyoruz. İlgi çok büyük... Basketbolun her evde izlenir, her mahallede oynanır olmasını hedefliyoruz.

“SPOR PSiKOLOJiSiNE BAKIŞ DEĞiŞMELi”

- Oyuncuyken performansımı artırmak için psikolojik tavsiyeler de aldım. Kulüplerimize psikolog bulundurmaları için telkinlerde bulunuyoruz. Bu konu çok önemli ve Türkiye’de spor psikolojisine bakış değişmeli. Nasıl fizyoterapiste, dişçiye gidiyorsak, psikoloğa da başvurmalıyız. Bu alanda atılacak her adımın arkasındayız.

“iKi MAÇ KALA GARANTiLEMESEK SAÇLARIMIZ BEYAZLARDI!”

- 2019 yılı çok heyecanlı geçecek. Oyuncu olarak 2 Dünya, 8 Avrupa Şampiyonası oynadım ama Başkan olarak ilk kez bir Dünya Şampiyonası’nda erkek takımımızın başında olacağım. Çin hedefini 2 maç kala garantilemesek, o karşılaşmalar nasıl geçerdi bilmiyorum. Herhâlde saçlarımız beyazlardı (Gülüyor). Çok şükür ki iki ekibimiz de işini harika yaptı.

“ANKARA SEYiRCiSiNE BiR KEZ DAHA TEŞEKKÜRLER”

- Ankara seyircisi, her fırsatta yanımızdaydı. Orada oynadığımız her mücadeleye geldiler ve Milli Takımımızı yürekten desteklediler. Yaşattıkları atmosfer gerçekten inanılmaz ve takdire şayandı. İnşallah daima çok güzel işler yaparız ve ülkede basketbolun izlenme oranını artırırken, sporcu çıkarma sayımızı da yükseltiriz.

