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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriHidayet Türkoğlu: Dünya Kupası'nda gideceğimize inanıyorum
Basketbol Hidayet Türkoğlu: Dünya Kupası'nda gideceğimize inanıyorum
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Basketbol
AA
19.02.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu: Dünya Kupası'nda gideceğimize inanıyorum

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'na güvendiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin B Grubu'nda Letonya ve Ukrayna'yı yenerek 2'de 2 yaptığını belirterek, "Bu sene ilk kez düzenlenen elemelere iki maçı da kazanarak başladık. Şimdi önümüzde deplasmanda İsveç ve Letonya maçlarımız var. Federasyon olarak, milli takımlar direktörümüz Haluk Yıldırım, başantrenörümüz Ufuk Sarıca ve oyuncu arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Bu kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Kalan maçları kazanarak bir sonraki tur öncesi avantaj sağlamayı hedeflediklerini anlatan Türkoğlu, "Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Hazırlık sürecinde bir terslikle karşılaşmazsak iki maça da hazır bir şekilde gideceğiz. İki maçı da kazandığımız zaman, eylülde başlayacak diğer gruba avantajlı gideceğiz. Eylüldeki grup maçlarının sonunda da Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Herkesin duyarlılığını takdir etmek gerekiyor"

TBF Başkanı Türkoğlu, yoğun fikstüre rağmen kulüplerin, başantrenörlerin ve basketbolcuların kendilerini yalnız bırakmadığını aktardı.

Milli formayı giymenin önemine değinen Türkoğlu, "Herkesin duyarlılığını takdir etmek gerekiyor. THY Avrupa Ligi'nde olan kulüplerimiz ve diğer organizasyonlarda mücadele eden kulüplerimiz bu işe sıcak baktı. Çok duyarlı davrandılar ve bu süreçte bizim yanımızda oldular. Kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler ve bizi yalnız bırakmayan oyunculara ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada önemli olan milli formadır. Kendileri bizi yalnız bırakmadılar. Bir başarı kazanılacaksa hep beraber kazanılacak." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Kupası'nda elde edilecek başarılı sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayı hedeflediklerini anlatan Hidayet Türkoğlu, "Dünya Kupası'ndan sonra olimpiyatlar var. Genç bir ekibiz. Ufuk hocanın oynattığı basketbolla her geçen gün insanları, hayran bıraktığını düşünüyorum. İlk hedefimiz 2019'daki Dünya Kupası. Orada gösterecekleri performansla ilk defa erkek takımı olarak olimpiyatlara gitme hakkı kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

- Onan: "Letonya karşılaşması kilit bir maç olacak"

TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ise 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Letonya maçının önemine değildi.

Onan, A Milli Takım'ın gruba iyi başladığını anlatarak şunları kaydetti:

"Grupta ilk 3 takımın puanları bir sonraki tura taşınacak. Ukrayna'yı deplasmanda yendik. Haziranda da içeride yenmek istiyoruz. Letonya'yı sahamızda yendik. İsveç deplasmanında kaybetmememiz lazım. Sonrasında da Letonya deplasmanı var. Letonya'yı yenersek 4 galibiyeti taşıma imkanımız olabilir. Ondan sonra İspanya, Slovenya ve Karadağ'ın grubu ile birleşebiliriz. Bu gruptan ne kadar galibiyet götürürsek Dünya Kupası'na gitmek için o kadar önemli. İsveç maçından sonraki Letonya karşılaşması Dünya Kupası'na gitme yolunda kilit bir maç olacak."

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