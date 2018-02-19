Hidayet Türkoğlu: Dünya Kupası'nda gideceğimize inanıyorum

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin B Grubu'nda Letonya ve Ukrayna'yı yenerek 2'de 2 yaptığını belirterek, "Bu sene ilk kez düzenlenen elemelere iki maçı da kazanarak başladık. Şimdi önümüzde deplasmanda İsveç ve Letonya maçlarımız var. Federasyon olarak, milli takımlar direktörümüz Haluk Yıldırım, başantrenörümüz Ufuk Sarıca ve oyuncu arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Bu kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Kalan maçları kazanarak bir sonraki tur öncesi avantaj sağlamayı hedeflediklerini anlatan Türkoğlu, "Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Hazırlık sürecinde bir terslikle karşılaşmazsak iki maça da hazır bir şekilde gideceğiz. İki maçı da kazandığımız zaman, eylülde başlayacak diğer gruba avantajlı gideceğiz. Eylüldeki grup maçlarının sonunda da Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Herkesin duyarlılığını takdir etmek gerekiyor"

TBF Başkanı Türkoğlu, yoğun fikstüre rağmen kulüplerin, başantrenörlerin ve basketbolcuların kendilerini yalnız bırakmadığını aktardı.

Milli formayı giymenin önemine değinen Türkoğlu, "Herkesin duyarlılığını takdir etmek gerekiyor. THY Avrupa Ligi'nde olan kulüplerimiz ve diğer organizasyonlarda mücadele eden kulüplerimiz bu işe sıcak baktı. Çok duyarlı davrandılar ve bu süreçte bizim yanımızda oldular. Kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler ve bizi yalnız bırakmayan oyunculara ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada önemli olan milli formadır. Kendileri bizi yalnız bırakmadılar. Bir başarı kazanılacaksa hep beraber kazanılacak." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Kupası'nda elde edilecek başarılı sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayı hedeflediklerini anlatan Hidayet Türkoğlu, "Dünya Kupası'ndan sonra olimpiyatlar var. Genç bir ekibiz. Ufuk hocanın oynattığı basketbolla her geçen gün insanları, hayran bıraktığını düşünüyorum. İlk hedefimiz 2019'daki Dünya Kupası. Orada gösterecekleri performansla ilk defa erkek takımı olarak olimpiyatlara gitme hakkı kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

- Onan: "Letonya karşılaşması kilit bir maç olacak"

TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ise 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Letonya maçının önemine değildi.

Onan, A Milli Takım'ın gruba iyi başladığını anlatarak şunları kaydetti:

"Grupta ilk 3 takımın puanları bir sonraki tura taşınacak. Ukrayna'yı deplasmanda yendik. Haziranda da içeride yenmek istiyoruz. Letonya'yı sahamızda yendik. İsveç deplasmanında kaybetmememiz lazım. Sonrasında da Letonya deplasmanı var. Letonya'yı yenersek 4 galibiyeti taşıma imkanımız olabilir. Ondan sonra İspanya, Slovenya ve Karadağ'ın grubu ile birleşebiliriz. Bu gruptan ne kadar galibiyet götürürsek Dünya Kupası'na gitmek için o kadar önemli. İsveç maçından sonraki Letonya karşılaşması Dünya Kupası'na gitme yolunda kilit bir maç olacak."