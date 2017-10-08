Heynckes mesaiye başlıyor

ANTRENMANDAN önce Heynckes ile taraftarlar Bayern Münih’in maçlarını oynadığı Allianz Arena’da saat 11.30’da buluşacak. Heynckes buradan antrenman tesislerine geçip öğleden sonra saat 15.30’da takımı çalıştıracak. Bir çok futbolcunun milli takım maçları nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle ilk antrenmana kısıtlı sayıda futbolcu katılacak. Heynckes ile Bayern Münih yönetimi 30 Haziran 2018’e kadar sözleşme imzaladı. Heynckes’in yardımcılıklarını ise 65 yaşındaki Peter Hermann ile 63 yaşındaki Hermann Gerland yapacak. Bayern Münih yönetimi, Heynckes’in ısrarla istediği Peter Hermann için Düsseldorf kulübüne tam 1 milyon 750 bin euro ödedi. Hermann, İkinci Bundesliga takımlarından Düsseldorf’un yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu.

Daha önce 1987-1991, 2008-2009 ve 2011-2013 yılları arasında Münih ekibini çalıştıran 72 yaşındaki Heynckes, bu süreçte 3 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası kazandı.