Herkes bu skandalı konuşuyor! Oscar Cardozo...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Oscar Cardozo'nun adı büyük bir skandala karıştı...
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İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Paraguay ekibi Libertad, Kolombiyalı teknik direktörü Leonel Alvarez'in görevine son verdiğini duyurdu.
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Kararın arkasındaki gerekçenin ise 51 yaşındaki teknik adamın takımın yıldız ismi Edgar Benitez'in eşi Patty Gonzalez ile cinsel ilişkiye girmesi olduğu iddia edildi.
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Kulübün avukatı Gerardo Acosta tarafından yapılan açıklamada Alvarez'in görevini ihmal ettiği için takımdan gönderildiği ifade edildi.
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Paraguay basınında çıkan haberlerde ise kararın asıl sebebinin 51 yaşındaki teknik adamın takımın yıldız futbolcularından Edgar Benitez'in model eşi Patty Gonzalez ile cinsel ilişkiye girmesi olduğu iddia edildi.
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Patty Gonzalez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların tamamı ile yalan olduğunu söylerken "Bizim, olanlarla bir alakamız yok. Kulüp yetkililerinin bu konuyu açıklığa kavuşturacağını umuyorum." sözlerini kullandı.
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Libertad Kulübü, teknik direktör Leonel Alverez'in tesislere girişine izin vermedi.
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Alvarez'den henüz şok iddialarla ilgili bir açıklama gelmezken yardımcısı Ruben Dario Bedoya ise basın mensuplarına şunları söyledi:"Sabah 7.30'da antrenmana geldik ama içeri girmemize izin verilmedi. Bu, profesyonelliğe yakışmadığı gibi bizleri de şoke eden bir tavır oldu. Eğer bir karar alınmışsa ayrılan kişi, içeri girmesine ve kendisine ait şeyleri almasına izin verilmeli. Yapılanlar saygısızlık."
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Bomba Cardozo iddiası Bu arada bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo ile de ortaya şok bir iddia atıldı.
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35 yaşındaki golcünün teknik direktör Leonel Alvarez'in kız arkadaşı Johanna Garcia ile birlikte olduğu ileri sürüldü.
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Oscar Cardozo'dan bu iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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Laura Benitez ile evli olan Paraguaylı futbolcunun iki de çocuğu bulunuyor.
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