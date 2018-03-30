Her maça final gibi bak!
Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, takımla yaptığı toplantıda, “Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Alanya maçı bizim için sezonun dönüm noktası olabilir” dedi.
SÜPER Lig’in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e yenilen Beşiktaş’ta, milli takım arası sonrası yepyeni bir sayfa açılacak. Siyah beyazlı takımın oyuncularıyla özel bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, Alanya maçının önemine dikkat çekerek, “Hata yapma lüksümüz kalmadı, her maçımız final gibi olacak “dedi.
“RAKİPLER ELBET HATA YAPACAK”
BU akşam taraftarının önünde Alanyaspor’a karşı sahaya çıkacak olan futbolcularına seslenen Güneş, “Milli takım arası sonrası, ‘şampiyon karakterimizi’ ortaya koymalıyız. Alanya maçı sezonun dönüm noktası olabilir. Kalan tüm maçları risksiz bir futbol ve iyi oyunla kazanmalıyız. Rakiplerimiz elbet hata yapacak” diye konuştu.
5 FUTBOLCU İÇİN SARI KART ALARMI
ÖTE yandan Şenol Güneş ve ekibinin, Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında olan futbolculara da uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Beşiktaş’ta sarı kart sınırında bulunan Tolgay Arslan, Oğuzhan, Caner Erkin, Atiba ve Dusko Tosic kart görürlerse gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında sahada olamayacaklar.
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