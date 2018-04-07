Her ay yeni bir rekor!
Şubat’ta 43 bin, Mart’ta 74 bin okura ulaşan Spor Arena Plus’ın Nisan sayısı sadece bir haftada 20 bin defa indirildi.
SPOR Arena Plus, her sayısıyla fark yaratmaya devam ediyor. Şubat’taki ilk sayısı 43 bin, Mart sayısı 74 bin defa indirilerek rekor kıran derginin Nisan sayısı şimdiden 20 bin sporsevere ulaştı.
hurriyet.com.tr ve Dergilik uygulamasından indirilebilen derginin Nisan sayısında Cengiz Ünder ve David Blatt röportajlarının yanı sıra, Uğur Meleke, Rüştü Reçber, Emre Kızılkaya, Mert Aydın, İnan Özdemir, Sarper Günsal gibi 30’u aşkın yazarın değişik branşlardan yazıları yer alıyor.
SPOR ARENA PLUS AYNI ZAMANDA DERGİLİK’TE
AYLIK dijital dergi Spor Arena Plus, ‘Dergilik’ uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan da indirilerek okunabiliyor.
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