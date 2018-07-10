Hem kupa hem para kazandıracaklar
Eski takımı PSV’de 6 kupa kaldıran Cocu, parlattığı genç oyuncuların satışından da on milyonlarca Euro kazandırdı. Fenerbahçe bu mantaliteye uygun olarak, Chelsea, Juventus ve M.City’nin izlediği Berke ve Başakşehir’in istediği Barış’ı renklerine bağladı.
PSV Eindhoven’de 5 yılda 6 kupa kaldırdıktan sonra Fenerbahçe’nin başına geçen Phillip Cocu’nun en önemli özelliklerinden biri, birçok genç futbolcuyu parlatıp, satışından on milyonlarca dolar kazandırmasıydı.
Cocu’nun altyapıdan çıkardığı veya çok düşük maliyetlere aldırdığı Depay 34, Wijnaldum 20, Strootman 17.5, Locadia da 17 milyon Euro’ya satıldı. Halen PSV kadrosunda bulunan Arias’ın değeri Cocu sayesinde 675 bin Euro’dan 15 milyon Euro’ya, altyapıdan çıkan Bergwijn 12, Hendrix de 8 milyon Euro’ya yükseldi. F.Bahçe şimdi bu mantaliteye uygun olarak Altınordu’nun iki genç yeteneği Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer’i transfer etti..
TRANSFERİ COMOLLI BİTİRDİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli geçtiğimiz hafta İzmir’e giderek, Altınordu yöneticileriyle bir araya geldi ve anlaşma sağladı. Futbolcuların bonservis bedelleri konusunda açıklama yapılmazken, bu rakamların Finansal Fair Play kriterlerine uygun olduğu bildirildi.
18 yaşındaki kaleci Berke Özer, Chelsea, Manchester City ve Juventus gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alıyordu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı’yı ise Başakşehir istiyordu. Çok sayıda kulübün talip olduğu futbolcuların F.Bahçe’ye verilmesinde, başkan Ali Koç ile Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan arasındaki sıcak ilişkilerin büyük rol oynadığı belirtilirken Altınordu, tranferleri açıkladı..
Fenerbahçe'deki son gelişmeleri muhabirimiz Ahmet Ercanlar kamptan aktardı...
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