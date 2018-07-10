Hem kupa hem para kazandıracaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHem kupa hem para kazandıracaklar
GeriFutbol Hem kupa hem para kazandıracaklar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Ahmet ERCANLAR
10.07.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Hem kupa hem para kazandıracaklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hem kupa hem para kazandıracaklar

Eski takımı PSV’de 6 kupa kaldıran Cocu, parlattığı genç oyuncuların satışından da on milyonlarca Euro kazandırdı. Fenerbahçe bu mantaliteye uygun olarak, Chelsea, Juventus ve M.City’nin izlediği Berke ve Başakşehir’in istediği Barış’ı renklerine bağladı.

PSV Eindhoven’de 5 yılda 6 kupa kaldırdıktan sonra Fenerbahçe’nin başına geçen Phillip Cocu’nun en önemli özelliklerinden biri, birçok genç futbolcuyu parlatıp, satışından on milyonlarca dolar kazandırmasıydı.

Cocu’nun altyapıdan çıkardığı veya çok düşük maliyetlere aldırdığı Depay 34, Wijnaldum 20, Strootman 17.5, Locadia da 17 milyon Euro’ya satıldı. Halen PSV kadrosunda bulunan Arias’ın değeri Cocu sayesinde 675 bin Euro’dan 15 milyon Euro’ya, altyapıdan çıkan Bergwijn 12, Hendrix de 8 milyon Euro’ya yükseldi. F.Bahçe şimdi bu mantaliteye uygun olarak Altınordu’nun iki genç yeteneği Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer’i transfer etti..

TRANSFERİ COMOLLI BİTİRDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli geçtiğimiz hafta İzmir’e giderek, Altınordu yöneticileriyle bir araya geldi ve anlaşma sağladı. Futbolcuların bonservis bedelleri konusunda açıklama yapılmazken, bu rakamların Finansal Fair Play kriterlerine uygun olduğu bildirildi.

18 yaşındaki kaleci Berke Özer, Chelsea, Manchester City ve Juventus gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alıyordu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı’yı ise Başakşehir istiyordu. Çok sayıda kulübün talip olduğu futbolcuların F.Bahçe’ye verilmesinde, başkan Ali Koç ile Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan arasındaki sıcak ilişkilerin büyük rol oynadığı belirtilirken Altınordu, tranferleri açıkladı..

Fenerbahçe'deki son gelişmeleri muhabirimiz Ahmet Ercanlar kamptan aktardı...

"100'e yakın genç oyuncu scout ekibinin listesinde!"Fenerbahçe'de İsviçre kampı başladı. Sarı-lacivertli ekip bir yandan yeni sezon kamp çalışmalarına devam ediyor, diğer yandan ise transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri muhabirimiz Ahmet Ercanlar kamptan aktardı...
daha fazla video için

En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bursaspor son 5 yıldaki transferlerinde orta sahaya yöneldi

Alman yıldızla masaya oturdu! Comolli onu da Fener'e getiriyor...

Kasımpaşa’nın orta sahasına genç transfer

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?