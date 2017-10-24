Hediye ayak, Alman rakibinden

DOĞUMUNDAN itibaren, kendi deyimiyle diğer insanlardan farklı olan, Türkiye’nin ilk bacak amputeli milli atleti Nurullah Kart (36), 17 yaşında varlığını öğrendiği koşu protezinden ancak 30’lu yaşlarına geldiğinde ABD’li bir protez üreticisinin yardımıyla edinebildi.

Atletizm yapmak için çok mücadele verdiğini anlatan Nurullah Kart, “Dört yıldır bu sporu yapıyorum ama geç başlamama rağmen belirli bir yol kat ettim. Türkiye rekorlarını aldım, Avrupa’da belirli dereceler aldım. 2016 Avrupa Şampiyonası’nda bayrak takımı olarak kürsüye çıkmayı son anda kaçırdık. 2017 Londra Para-Atletizm Dünya Şampiyonası’nda dünyanın en iyi sekiz atleti arasına kaldım” dedi.

Tam gün mesai yaptığı bir işi olması nedeniyle geç başladığı atletizme, halen daha yeteri kadar zaman ayıramayan Kart, “İşimden zaman kalırsa antrenman yapabiliyorum. Rakiplerim tamamen profesyonel olarak atletizmle uğraşıyorlar” diye konuştu.

BAKANLIĞIN HABERİ OLMAMIŞ

ABD’den temin ettiği koşu protezi eskiyince, Alman rakibinin yedek ayaklarından birini kendisine hediye ettiğini anlatan Nurullah Kart, şöyle dedi:

“Bana, ’Umarım bana karşı iyi bir yarış çıkarabilirsin’ dedi. Bu protezler kişinin aktivite seviyesine göre, kas gücüne göre üretiliyor. Bu ayak onun için üretildi ama ben bunu kendime uydurdum. Biraz toplama bir şey oldu. Toplamda 23-24 bin euroya mal oluyor. Bunu sosyal medyada paylaştık. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Abdurrahim Boynukalın’a bu iletilmiş. Kendi bir arkadaş gibi beni aradı ’Kusura bakma haberimiz yoktu. Gereken desteği sağlayacağız. Daha rahat şartlarda antrenman yapmanı sağlayacağız’ diye söz verdi. Önümde 2018’de Berlin’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası var. Bu seneki hedef yarışımız o. 2019’da Dünya Şampiyonası, 2020’de Tokyo Olimpiyat Oyunları var. Bu yarışlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.”

Nurullah Kart son olarak, antrenmanlarını daha iyi şartlarda yapabilmesi için kendisine sponsor olmak isteyenlere de çağrıda bulundu.





200 METREDE REKOR KIRMIŞTI

Rekortmen atlet Nurullah Kart, 2015 Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre rekoru kırarak Dünya Şampiyonası barajını geçti. 2016’da Dubai Faza Games’de ikinci olan Kart, İsviçre Notwill Para-Atletizm ve İtalya Açık Atletizm Şampiyonaları’nda da dereceler aldı. Kart, 2017 Londra’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ise sekizinci oldu.