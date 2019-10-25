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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.10.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Hayriye Türksoy: "Türk sporcular asker selamı ile tanınıyor"

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Hayriye Türksoy: "Türk sporcular asker selamı ile tanınıyor"

Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası’nda 3. olan ve kürsüde asker selamı veren Hayriye Türksoy, “Yurt dışında bizi herkes asker selamımızla tanıyor” dedi.

Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası’nda 3. olan Hayriye Türksoy, memleketi Kayseri’de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da, Hayriye Türksoy’u karşılayarak tebrik etti. Milli sporcu Hayriye Türksoy da, asker selamı verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan milli sporcu Hayriye Türksoy, “Öncelikle her zamanki gibi ülkemiz temsil ettiğim için çok gururluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gittik. Hedefimiz her zaman şampiyon olmaktı. Şampiyonluk ümidiyle gidiyoruz, onun için çalışıyoruz, onun için çaba sarf ediyoruz. Bazı şeylerden fedakarlık yapıyoruz. Gerek ailemizden uzak kalıyoruz gerek sevdiklerimizin duasını alıyoruz. Bu sene 3’üncü olmak nasip oldu. Bazen ne yaparsanız yapın her şey olacağına varıyor. Durmayacağız, devam edeceğiz. Ben ülkeme 3’üncülüğü layık görmüyorum. Şampiyon olduktan sonra böyle bir karşılama bekliyordum ama kısmetimizde yokmuş. Sevdiklerimin burada olması çok gurur verici. Madalyada hissettiklerimin daha fazlasını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Yurt dışında herkesin kendilerini asker selamı ile tanıdıklarını söyleyen Türksoy, “Biz şampiyon olmak için gittik. Hedefim orada 1’incilik kürsüsünde şampiyon olarak asker selamı vermekti. Yurt dışında bizi herkes asker selamımızla tanıyor. Ben kürsüye inip çıktıktan sonra otele ve hava alanına giderken asker selamıyla karşıladılar. Bu benim çok hoşuma gitti. Fransız rakiplerimizde bu şekilde selam verdiler. Bizi artık çok iyi tanıyorlar” diye konuştu.

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