Hayali nihayet gerçekleşti! Dembele...

Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 105 milyon Euro ve bonuslarla transfer olarak tarihinde Cruyff, Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Messi ve Neymar gibi yıldızları bulunduran Katalan ekibinin en pahalı transferi olan Dembele'nin hızlı yükselişi dikkat çekiyor.

Profesyonel seviyedeki ilk maçına henüz iki yıl önce çıkmasına rağmen futbol tarihindeki en pahalı ikinci transfer olan Fransız yıldız, Rennes ve Borussia Dortmund'da geçirdiği birer sezonun ardından artık Lionel Messi ve Luis Suarez ile Barcelona hücum üçlüsünün bir parçası.

Ancak 20 yıl yaşındaki yıldızın dört sene önce bu senaryayo pek ihtimal vermediği ortaya çıktı. Eylül 2013'te Rennes alt yapısındaki takım arkadaşı Malo Verbeke'nin "Resmiyete kavuştu. Fransa Milli Takımı oyuncusu Ouısmane Dembele, Barcelona'ya transfer oldu. 11 numaralı formayı giyecek ve yıllık 22 milyon Euro kazanacak" şeklinde attığı tweete "Sen delisin!" cevabını veren Dembele, Barcelona'ya attığı imzayla kariyerini Rennes B Takımı'nda sürdüren Verbeke'nin hayallerini gerçekleştirmişe benziyor. (NTV Spor)