Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Hatayspor'da teknik direktör olarak görev alan İlhan Palut'un kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir?
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi, bu gelişmenin ardından Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
12 Kasım 1976 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1997 yılında Hatayspor'da başlayan İlhan Palut, 2004'de ara transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer oldu.
2006 yılında tekrar memleketinin takımı Hatayspor'a dönen İlhan Palut, 2007'de Çorumspor'a transfer oldu. Oyuncu olarak aktif futbol kariyerini ise 2009'da tekrar transfer olduğu Hatayspor'da sonlandırdı.
Oyunculuktan sonra Kırıkhanspor'da antrenör olarak görev alan İlhan Palut, 2012'de Hatayspor'un alt yapısında antrenör oldu.
Bir dönem Ümraniyespor'da da antrenör olarak görev alan Palut, Hatayspor'da 2016'da sportif direktör, 1 Şubat 2017'den itibaren ise teknik direktör olarak görev yapmaya başladı.
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