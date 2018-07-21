Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları
Hatay ekibi, Belçikalı oyuncu Hind Ben Abdelkader ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu Hind Ben Abdelkader ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç oyuncuyu geçen yıl keşfettiklerini söyledi.
Abdelkader ile 2 yıllığına yeniden anlaştıklarını belirten Bayraktar, "Genç oyuncu, gösterdiği performansla geçen sezonki başarıda büyük rol oynadı. Hind harika bir karakter. Tribünlerin en sevdiği oyuncu ve özel bir taraftar kitlesi var. Onun potansiyelini gördük. O da bizimle devam etmeyi çok istedi ve imzaları attık." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti.
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