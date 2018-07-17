Hatay Büyükşehir Belediyespor Katsiaryna Snytsina ile anlaşma sağladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Katsiaryna Snytsina ile yeni sezon için anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 sezondur takımın formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Belaruslu forvet Snytsina ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeni sezon için hazırlıkların sürdüğü ifade edilen açıklamada, transferin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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