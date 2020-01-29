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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 22:03,Son Güncelleme:/

Hatay Büyükşehir Belediyespor galibiyetle veda etti

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Hatay Büyükşehir Belediyespor galibiyetle veda etti

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın Sparta&k M.R. Vidnoje takımını 77-70 yendi. Hatay Büyükşehir Belediyespor, aldığı galibiyete rağmen deplasmandaki ilk maçı 90-71 kaybettiği için organizasyona veda etti.

Salon: Antakya
Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Nir Meirson (İsrail), Veronika Vavrova (Çekya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 7, Özge Yavaş 5, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 33, Tuğba Oral
Sparta&k M.R. Vidnoje: Kurilchuk 5, Nuritdinova 8, Ogun, Sema 4, Komarova 8, Repnikova 13, Bertsch 16, Kea 11, Levchenko 5
1. Periyot: 20-13
Devre: 37-38
3. Periyot: 56-59

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