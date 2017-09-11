Hasret’in golü 3 puan getirdi

YİRMİNCİ dakikada attığı golle, takımını galibiyete taşıyan Hasret Kayıkçı, oynadığı futbolla da göz doldurdu. Maçtan sonra hem maçı hem de attığı golü değerlendiren Hasret Kayıkçı, alınan üç puana gol atarak katkı yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Kayıkçı, “Geçen sezonda da başarılıydık. Ligin zirvesi için mücadele ettik. Bu yıl daha etkili oynayacağız. Bizim planımız yukarıları zorlamak. Tabi ki bu maçta alınan galibiyet de bizi çok mutlu etti” dedi. Freiburg bu galibiyetle yenilmezliğini de sürdürdü,

11 MAÇTA YENİLGİ ALMADI

Freiburg geçen sezondan beri 11 karşılaşmadır yenilgi yüzü görmedi. Bayern Münih deplasmanında alınan galibiyetle Freiburg ligde dördüncü sıraya yükseldi. İki maça iki galibiyet alan Freiburg, Bayern Münih’in de üstüne çıktı.

Ligde iki karşılaşmada 10 gol atıp hiç gol yemeyen Wolfsburg, altı puanla liderliğini sürdürüyor.