Hasan Şaş'tan olay gönderme!
Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, sosyal medya hesabından şampiyonlukla ilgili gönderme yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, sosyal medya hesabından şampiyonlukla ilgili paylaşım yaptı.
"ATLARI SERBEST BIRAKSINLAR"
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da antrenör Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Atları serbest bıraksınlar. Kim, kimi geçerse. Namuslu, dürüst, arkadan iş çevirmeden şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
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