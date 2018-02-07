Harden tarihe geçti!
Houston Rockets’ın Brooklyn Nets’i deplasmanda 123-113 mağlup ettikleri maçta James Harden 36 sayı atarak 15.000 sayı barajını geçerek adını tarihe yazdırdı.
Ligdeki 9. sezonunu geçiren başarılı yıldız bu sezon 44 maçta 31.5 sayı ortalaması tutturarak şu ana kadar sayı krallığında zirvede bulunuyor. 28 yaşındaki süper star şu ana kadar NBA kariyerinde normal sezonda 660 maçta 22.8 sayı ortalaması tutturmuş durumda.
Aktif oyuncular içerisinde James Harden’ın önünde bulunan isimler ise 16.000 küsür sayı ile Chris Paul ve Russel Westbrook (NBAgünlükleri)
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