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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.12.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Hamza Yerlikaya: Türk sporunun yükselişi ortada

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Hamza Yerlikaya: Türk sporunun yükselişi ortada

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türk sporunun yükselişte olduğunu söyledi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki güreş ve okçuluk salonlarını ziyaret eden Hamza Yerlikaya, incelemelerde bulundu, sporcularla sohbet etti.
Gazetecilere açıklamada bulunan Yerlikaya, AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı döneminde, bugüne kadar yapılamayan spor tesislerinin tamamlandığını, yeni tesislerin inşa edildiğini belirterek, "16 yılda, 100 yılda yapılamayan büyük eserleri Türkiye'ye kazandırmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük hizmetlere imza atmış ve imza atmaya devam eden bir iktidarız." dedi.

Bu yıl önemli madalyalar kazanıldığını kaydeden Yerlikaya, "Türkiye'de farklı farklı branşlarda, özellikle madalya alamadığımız branşlarda 2018 yılında ciddi madalyalar aldık. Türk sporunun yükselişi ortada. İnşallah daha büyük desteklerle daha büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, tesisleşmede yıldan yıla gelişme yaşandığını anlatarak, Türk sporunun 2019 yılından beklentisine ilişkin şunları söyledi:

"2018'deki başarıların biraz daha üzerine koyarak, 2019'da daha başarılı olmanın yollarına bakmak lazım. Olimpiyat yaklaşıyor. Çok az bir zaman kaldı Tokyo'ya. Sporcularımızın Tokyo'da daha büyük başarı elde edebilmesi için Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hizmet etmeye çalışıyoruz. 2019'da daha parlak, daha güzel, daha umutları yeşermiş spor camiası ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arzu ediyoruz."

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