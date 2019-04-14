Hamilton'dan tarihi zafer! 1000'inci yarış...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriHamilton'dan tarihi zafer! 1000'inci yarış...
GeriMotor Sporları Hamilton'dan tarihi zafer! 1000'inci yarış...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Motor Sporları
Kaynak: AA / Foto: AP
14.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Hamilton'dan tarihi zafer! 1000'inci yarış...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çin Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de tarihin bininci, sezonun üçüncü mücadelesi, Çin'in 5.4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Son şampiyon Hamilton, ikinci sıradan girdiği yarışın başlangıç anında takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyarak bitiş çizgisini ilk sırada geçen Hamilton, Formula 1 tarihinin 1000. yarışında galip geldi. Hamilton, bu sezon ikinci, kariyerinin 75. birinciliğine ulaştı.

Mücadeleye "pole" pozisyonunda başlayan Fin pilot Bottas, Hamilton'ın 6.5 saniye arkasında 2. sırayı aldı.

Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ise liderin 13.7 saniye gerisinde 3. sırayı elde etti.

Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı sürücüyü, 62 puanla Bottas ve 39 puanla Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen izledi.

Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si 28 Nisan'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

- İlk 10
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
5. Charles Leclerc (Ferrari)
6. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)
7. Daniel Ricciardo (Renault)
8. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)
9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)
10. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)

- Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 62
3. Max Verstappen (Hollanda): 39
4. Sebastian Vettel (Almanya): 37
5. Charles Leclerc (Monaco): 36

- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 130 puan
2. Ferrari: 73
3. Red Bull: 52
4. Renault: 12
5. Alfa Romeo: 12

Manchester United evinde kazandı
Manchester United evinde kazandı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kadıköy'de DEV randevu, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da öne çıkan tercih...

Suat Kaya: "Hepimiz inandık. Camia ve taraftar kenetlendi."

Akhisarspor hayati deplasmanda!

Hakan Keleş'ten oyunculara 2 gün izin!