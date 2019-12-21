Halterde büyük hedeflerin peşinde koşuyorlar



Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cansu Bektaş, İsrail'deki Avrupa Şampiyonası'nda da 17 yaş altı kategorisinde koparmada 55 kilo, silkmede de 67 kilo ile toplamda 122 kilo kaldırarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Yine Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Serkan Turan ise 97 kilo koparma ve 118 kilo silkme, toplamda 215 kiloda altın madalya kazandı.

Her iki sporcu da elde ettikleri derecelerle Avrupa rekoru kırmayı başardı.

Cansu Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce cimnastikle ilgilendiğini, yaklaşık 2 yıl önce antrenörü Ömer Has'ın yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi.

Dünya şampiyonluğu da bulunuyor

Bektaş, kısa zamanda bu dalda kendisini geliştirdiğini ve katıldığı yarışmalarda Türkiye rekorlarının yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettiğini belirtti.

Son olarak İsrail'deki şampiyonda, Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandığını vurgulayan Bektaş, "Türkiye'de önemli rekorlarım var. Yine geçtiğimiz yıl düzenlenen dünya şampiyonasında rekor kırarak altın madalya kazandım. Başarılarıma kısa süre önce İsrail'de düzenlenen Avrupa şampiyonasında elde ettiğim rekor ve altın madalyayı da ekledim." dedi.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Bektaş, hedefinin daha önemli başarılar elde etmek olduğunu aktararak, "Yeni başarılar elde etmek için çok çalışıyorum. En büyük hayalim de 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara katılarak altın madalyayı kazanmak. Dünyanın en önemli haltercileri arasında yer almak istiyorum." diye konuştu.

Serkan Turna: "Hayallerimi gerçekleştiriyorum"

Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Serkan Turan da 4 yıl önce başladığı bu spor dalında hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl dünya şampiyonasında dördüncülük elde ettiğini, İsrail'deki yarışmada ise rekor kırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştığına vurgu yapan Turan, şöyle konuştu:

"Hayallerim var ve bunları bir bir gerçekleştiriyorum. Avrupa şampiyonasında rekor kırarak şampiyon oldum. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim ve bayrağımızı birincilik kürsüsüne çıkarak dalgalandırdığım için mutluyum. Şimdi hedeflerim daha büyük başarılar elde etmek."

Antrenörleri iki sporcudan da umutlu

Antrenör Ömer Has, sporcuları Cansu Bektaş ve Serkan Turan'ın gelecekte halterde dünyaca ünlü iki isim olacağına inandığını söyledi.

Sporcularının kendilerine olan güveni elde ettikleri başarılarla boşa çıkarmadıklarını ifade eden Has, "Cansu ve Serkan, kendilerinden beklediğimiz gibi çok büyük başarıya imza attılar. Avrupa rekorları kırarak altın madalya elde ettiler. Öncelikli hedefimiz buydu zaten." dedi.

Gelecek yıl mart ayında gençler dünya şampiyonasının yapılacağını, her iki sporcunun da milli takım kampına katılacaklarını ifade eden Has, "Şampiyona için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz burada da birincilik kürsüsüne çıkmak. Ardından 2024 Olimpiyatları'na katılarak altın madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.