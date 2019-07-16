Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHalit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...
GeriFutbol Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
16.07.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'ın sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından oğlu Ümit Kıvanç bir açıklama yaptı.

Ümit Kıvanç, babası Halit Kıvanç ile ilgili iddiaları "Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan" sözleriyle yalanladı.

Halit Kıvanç'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada yayılan iddialara oğlu Ümit Kıvanç cevap verdi. Ümit Kıvanç, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan" ifadelerini kullandı.

Halit Kıvançın sağlık durumu nasıl Açıklama geldi...

 

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç ,1926 yılında İstanbul'da doğdu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde ,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı.Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ‘ilk'lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve tv de nakletmistir.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç,Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layik görüldü.

Halit Kıvanç'ın yazdığı kitaplar :

Ve Allah Gazeteciyi Yarattı 1959 İstanbul Matbaası.

Kazulet Hanımın Minisi 1968 Altın Kitaplar

Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat 1977 Meta Yayınları

Beckenbauer Futbol Okulu. (Çeviri) 1977 Kelebek Yayınları.

Gülmece Güldürmece 1978 (1. Baskı) Kelebek Çocuk Kitapları

Ve Karşınızda Halit Kıvanç 1979 (1. Baskı) Milliyet yayınları 1980 Karacan yayınları

Gelin Yarışalım 1982 Kelebek Yayınları (Kelebek Çocuk Kitapları)

Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra 1982 Karacan yayınları

Gool Diye Diye 1983 Hürriyet Yayınları.

Hadi Anlat Bakalım Anılar 1 1988 (3. baskısı) Yorum Kitapları

Bulutlarla Yarışan Kadın, Halit Kıvanç Sabiha Gökçen‘le söyleşiyor 1988 Yapı Kredi Yayınları.

Çok Affedersiniz Ama… 1999 Aksoy Yayıncılık.

Telesafir Bizde TV Böyle Başladı 2002 Remzi Kitabevi

Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930′dan 2002′ye 2002 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Futbol! Bir Aşk… 2004 İletişim Yayınları

Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur Müjdat Gezen Kitabı 2006 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika transfer haberleri: Rog gitti, Eljif Elmas bitti!
Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi...
Jahovic'ten olay Mbaye Diagne yorumu!
Deniz Türüç ‘Evet’ dedi söz Kayserispor’da