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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.01.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Hakan Keleş, o fotoğraf hakkında konuştu! 'Zidane gelirse...'

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Hakan Keleş, o fotoğraf hakkında konuştu! 'Zidane gelirse...'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş İHA'ya samimi açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 2. yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Belek’te havanın kendileri gibi iyi başladığını belirten Keleş, “Fakat şimdi biraz sıkıntı yaptı havalar. Ama biz Sivas’tan alışkınız bir sıkıntımız yok. İklim iyi diye geldik. İnşallah düzelir. Elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle geçen sene başarımız vardı onun üstüne iyi transferler yaptık. Tamer hocayla uyum yakalayamadık. Görevi bana verdiler. İyi bir çıkış yakaladık, oyuncularla uyum sağladık. İkinci yarı hazırlıkları başladı. Eksiklerimiz var. 5 oyuncuyla yolları ayırdık. Takıma yeni oyuncular da gelecek. Onlar da uyum sürecini atlatacaktır. Önümüzdeki ikinci yarı iyi bir Sivasspor izletmek için çalışıyoruz. Giden oyuncuların yerine aynı bölgelere oyuncu alacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz ilk 10 içerisinde kalabilmek”
11 maçta 11 puan aldıktan sonraki süreçte iyi bir seri yakaladıklarını anlatan Hakan Keleş, "Bizi bu seri 24 puana getirdi. Hedefimiz olan 24 puanda tamamladık. Önümüzde deplasman serilerimiz var. Onlardan iyi çıkıp bitirmek istiyoruz. Seriyi yakaladığımız sürece üstlere doğru çıkarız. Hedefimiz ilk 10 içerisinde kalabilmek" dedi. Avrupa hedefleri olup olmadığı sorulan Hakan Keleş "İlk 10 içerisinde her sayı var" ifadelerini kullandı.

“Sivasspor benim için bir şans”
Sivasspor’un kendisi için bir şans olduğunu dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüpte bir karar alırken doğru adımlarla cesur kararlar alınıyor. Bu da benim gibi teknik direktörleri sevindiriyor. Sivasspor birçok hocayı Türk futboluna kazandırdı. Aynı zamanda kulübün mali istikrardan yana sıkıntısı da yok. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Türk futbolu gelişiyor, yeni yeni hocalar çıkıyor. Bu da lige heyecan getiriyor. Umarım yeni yüzlere ligimiz hazırlıklı olur" şeklinde konuştu.

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“Robinho’nun buraya gelmesi bir başarıdır”
Takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan Robinho'yla ilgili konuşan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Robinho’nun Sivasspor’a gelmesi önemli bir başarıdır. Kendisinin gelmesinin ardından bir süreç yaşandı. Robinho’ya inanılmaz bir ev sahipliği yaptık. O da bizi çok mutlu etti. İyi bir uyumumuz vardı. Ancak şöyle de bir durum var, 4 ay sonra sözleşmesi bitecekti. Kendisine teklifimiz vardı. Belli bir süreç geçti ancak olmadı. Kulübümüzün şartları ve ikili ilişkileri bunu getirdi. Yollarımızı ayırdık. Robinho önemli bir futbolcu. Ama biz belli bir kararlar alırken önümüze de bakıyoruz. Hazırlıklıyız. Eksikliğini hissetmemek için çalışacağız. Robinho, Başakşehir’e oyunsal anlamda çok olumlu yansıyacaktır. Problem yapmayan bir oyuncu. Pozitif bir etkisi olacak. Bu tip oyuncuları belli bir kalıplara sokmamız çok zor. Ben ona sahada özgürlük vermiştim. Orada da umarım zevk aldığı bir yerde oynar" dedi.

Hakan Keleş, o fotoğraf hakkında konuştu Zidane gelirse...



"Zidane'ın yardımcılığını yaparım!"
Real Madrid'de yaşanan bir gol sevincinin fotoğrafında yer alan Robinho, Roberto Carlos, Cicinho ve Zidane dörtlüsünden 3'ünün Sivas'ta yaşadığının hatırlatılması üzerine de konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bir tek Zidane gelmedi. Ama o gelirse birlikte çalışırız. Seve seve yardımcılığını yaparım, benim için hiç sorun değil” diye konuştu.

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