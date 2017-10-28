Haftanın MVP'si yine Doncic! Euroleague'de...

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, üst üste i?ki?nci? kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-66 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanı üreten Doncic, üçüncü haftanın ardından dördüncü haftanın da en değerli oyuncusu oldu.

Karşılaşmayı 28 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 18 yaşındaki Doncic, iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 6'da 4, serbest atışlarda ise 6'da 6 isabetle oynadı.

Konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına 87-84 kaybeden Maccabi FOX'un ABD'li forveti DeShaun Thomas, 31 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci oldu. 26 yaşındaki basketbolcu, karşılaşmada 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kızılyıldız MTS takımından ABD'li James Feldeine, Rusya'nın Khimki ekibinin Rus gardı Alexey Shved ve CSKA Moskova'dan Fransız Nando De Colo, 26'şar verimlilik puanıyla iki oyuncuyu takip etti.