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Gustavo Gomez kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

Gustavo Gomez, Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. İtalyan devi Milan'da forma giyen Gustavo Gomez, Sarı Lacivertli taraftarların ilgisini çekti. Peki, Gustavo Gomez kimdir, hangi mevkide forma giymektedir? İşte, genç futbolcu hakkında detaylı bilgiler

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Gustavo Gomez, transfer haberleriyle Türk transfer gündeminin önemli konularından birisi haline geldi. İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen Gustavo Gomez, Paraguay A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Peki, futbolseverlerin merakını süsleyen Gustavo Gomez kimdir, kaç yaşındadır? İşte, genç futbolcunun forma giydiği mevki hakkında detaylı bilgiler

6 Mayıs 1993 tarihinde Paraguay'ın Missiones kentinde dünyaya gelen Gustavo Gomez, futbola 2012 yılında Paraguay takımı olan Libertad'ta başlamıştır.

Burada iki yıl forma giydikten sonra 2014 yılında Arjantin'in CA Lanus takımına 2 milyon 250 bin Euro bedelle transfer olan Gomez, 2016 yılında Milan tarafından 8 milyon 500 bin Euro bedelle takıma kazandırılmıştır.

Sağ ayağına hakim olan 1,85 boyundaki Gustavo Gomez, stoper mevkisinde görev almaktadır. Gomez, ihtiyaç halinde sağ ve sol bekte de forma giyebilmektedir.

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