Gustavo Gomez kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

Gustavo Gomez, transfer haberleriyle Türk transfer gündeminin önemli konularından birisi haline geldi. İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen Gustavo Gomez, Paraguay A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Peki, futbolseverlerin merakını süsleyen Gustavo Gomez kimdir, kaç yaşındadır? İşte, genç futbolcunun forma giydiği mevki hakkında detaylı bilgiler

6 Mayıs 1993 tarihinde Paraguay'ın Missiones kentinde dünyaya gelen Gustavo Gomez, futbola 2012 yılında Paraguay takımı olan Libertad'ta başlamıştır.

Burada iki yıl forma giydikten sonra 2014 yılında Arjantin'in CA Lanus takımına 2 milyon 250 bin Euro bedelle transfer olan Gomez, 2016 yılında Milan tarafından 8 milyon 500 bin Euro bedelle takıma kazandırılmıştır.

Sağ ayağına hakim olan 1,85 boyundaki Gustavo Gomez, stoper mevkisinde görev almaktadır. Gomez, ihtiyaç halinde sağ ve sol bekte de forma giyebilmektedir.