Gurbet Damar kimdir? İşte Gurbet Damar'ın hayatına ilişkin bilgiler
Görme engelli Milli Atlet Gurbet Damar, okulun soyunma odasında ölü bulundu. Gurbet Damar, icle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisiydi. İşte, Gurbet Damar’ın hayatına ilişkin diğer bilgiler
Yedi çocuklu ailenin yüzde 75 görme engelli kızı olan Gurbet Damar, lise eğitimi sürdüğü sırada Ankara’da katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi olmuştu. Küçük yaşlardan bu yana atletizme ilgili olan Gurbet Damar, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 100 ve 200 metrede birinci oldu. Daha sonra İzmir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan Gurbet Damar, iki dalda Türkiye rekoru kırdı. 100 metrede 14,89'luk ve 400 metrede ise 1.082'lik derecelerle Türkiye rekoru kıran Gurbet Damar, katıldığı uluslararası yarışmalardan derecelerle döndü. Gurbet Damar, Dubai’de gerçekleştirilen Dünya Görme Engelliler Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkmıştı. Milli atlet Gurbet Damar, daha önce bir haber sitesine verdiği röportajda, en büyük hayalinin şampiyonalarda kazandığı para ile ailesine ev almak olduğunu söylemişti .
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