Güneş’in kupa golcüsü Love
Brezilyalı forvet, Türkiye Kupası sınavında Şenol Güneş’in beğenisini kazanırsa lig maçlarında da ilk 11’de forma giyecek.
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçında 35 dakika forma verdiği yeni transfer Vagner Love’ı, yarın Gençlerbirliği ile yapılacak kupa maçında ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Brezilyalı futbolcunun özellikle deplasman maçlarında bulacağı boş alanları iyi değerlendireceğini düşünen Güneş, Gençlerbirliği karşısında ortaya koyacağı performansa göre Love’ı daha sonraki maçlarda oynatıp oynatmayacağına karar verecek.
Şenol Güneş ayrıca Mustafa Pektemek, Tolga Zengin, Jeremain Lens ve Necip Uysal gibi yedeklere de yarın görev verecek. ◊ İsmail ER
Yorumları Göster
Yorumları Gizle