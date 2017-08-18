Şenol Güneş, Necip'in yerine onu alırsa...

İşte Başaran'ın ilk yarı değerlendirmeleri:



1-İlk devreyi genel olarak yorumlar mısınız?

Öncelikle tempolu bir ilk 45 dakika oldu. İki takım da orta alanda fazla sıkıntı yaşamadan hücumlara çıktı. Tolgay-Oğuzhan-Taliscalı orta bölge oldukça cüretkar bir tercihti. Hücum açısından seksi ama savunma açısında riskli bir tercihti. Zaten oyunun bir o sahada bir bu sahada olmasını da bu sağladı.

2-İlk yarıda 3 gol var... Golleri yorumlar mısınız?

Beşiktaş iki golündeki en büyük etken organize ataklardı. Ama Kasımpaşa'nın golünde en büyük pay Fabricio'nundu. Süper Kupa'dan sonra dün de yer tutma konusunda hatası vardı. Ama Neumayr'ın marifetli vuruşunun da hakkını vermek lazım.

3-İkinci yarı Güneş ne tür hamleler yapar?

Güneş muhtemelen yine 60'a kadar bekler. Takımın 3. golü bulup rahatlamasını bekler. 2-1 devam etmesi halinde orta alana Medel montajı yapabilir. Ha "Daha rahat bir maçta Medel'i ilk maçına çıkarayım, ben yine bildiğimden şaşmayayım ve Necip'i alayım" da derse şaşırmam. Negredo'ya biraz daha fazla süre vermesini de bekliyorum. Elbette taraftarlar Lens'i görmek istiyor. Güneş, Quaresma'nın gereksiz hareketlerini takmazsa onun yerine sahaya sürebilir. Çünkü Portekizli 90 artılarda bile oyundan alınsa sinir yapıyor. Ve bu da medyaya malzeme veriyor.