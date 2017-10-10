Giovani Guidetti’nin yönettiği Avrupa üçüncüsü ve Dünya Şampiyonu U 23 Mili takımları karmasına karşı son kez Eczacıbaşı VitrA formasını giyen iki kaptan duygulu anlar yaşadı. Sahaya tüm sporcuların oluşturduğu sevgi kuşağının arasından geçerek çıkan Gülden ve Esra mutluluk gözyaşları döktüler.



Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ ve Eczacıbaşı VitrA Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Vakıfbank Kulübü Başkanı Osman Demren plaketler ve çeşitli hatıra ödülleri verdiler. Faruk Eczacıbaşı veda konuşmasında “Kulübümüz ve Türk kadının yüz akı olduğunuz için ikinize de çok teşekkür ediyoruz” diyerek uğurladı.



Jübilede Gülden ve Esra mikrofondan 4 aylık hamile olduklarını müjdelediler.