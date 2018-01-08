Güçlü bir aileyiz hedefe ulaşacağız

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya kampındaki ilk antrenman öncesinde futbolcuları ile saha ortasında kısa bir toplantı yaptı.

Fatih Terim, “Konsantrasyonumuz üst seviyede olmalı. Biz bir aileyiz. Birbirimiz için, Galatasaray için oynayacağız. Hedeflerimize ulaşacak güce sahibiz. Yolumuz açık olsun” dedikten sonra antrenmanı başladı.

DAVALA’DAN İŞBAŞI

Fatih Terim’in teknik ekibine kattığı Ümit Davala, 2013 yılındaki ayrılığından sonra Galatasaray ile ilk kez antrenmana çıktı.

Terim’in diğer yardımcısı Hasan Şaş ise pro-lisans eğitiminde olduğu için sabahki idmana katılamadı.

Kaleci antrenörü Taffarel ve sakat Fernando yarın kampa katılacak.

FATİH TERİM’E SÜRPRİZ MİSAFİR

SARI kırmızılı takımın dünkü çalışmasını Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Cosmin Contra da izledi.

Milan’dan eski hocası Fatih Terim’i ziyarete gelen Contra uzun süre saha ortasında tecrübeli teknik adam ile sobet etti.

Terim, daha sonra gazetecilere “Mariano’ya bir şey olursa Contra’yı sağ bekte kullanabiliriz” diye takıldı.

G.SARAY’IN ANTALYA MESAİSİ KEYİFLİ BAŞLADI

LİGİN ikinci yarısı için hazırlıklara Antalya’da başlayan Galatasaray’da ilk antrenman keyifli geçti. Neşeli görünen Fatih Terim, kendisi ile beraber Galatasaray’a geri dönen kondisyoner Yasin Küçük’ü takıma tanıtıp alkışlattı.

Daha sonra takıma dahil ettiği Hakan Balta ile yakından ilgilenen Fatih Terim, sık sık espri yaptı.