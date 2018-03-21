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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
21.03.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Grandmedical Manisaspor'u bekleyen büyük kriz!

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Grandmedical Manisaspor'u bekleyen büyük kriz!

SPOR Toto 1’inci Lig’de kümede kalma umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor’da geçen hafta göreve başlayan Sportif Direktör Ufuk Dündar, acı tespitlerde bulundu.

 Düzenlediği basın toplantısında kulübün büyük bir mali sıkıntı içinde olduğunu anlatan Dündar, Manisaspor’un gelecek sezona eksi 12 puanda başlayabileceğini söyledi. Dündar, alacaklı olan eski oyuncuları Makukula’nın da büyük bir dert olduğunu belirterek, "Makukula isterse avukatı aracılığı ile kulübe büyük cezalar uygulayabilir. Bu da küme düşme cezası olur" dedi.

Futbolcularla yapılan sözleşmeler hakkında konuşan Ufuk Dündar, "Maalesef oyuncularla çok hoyratça sözleşmeler yapılmış. Ligden düştüğünüz zaman normalde yabancı oyuncuların kontratları otomatikman feshediliyordu. Ancak UEFA’nın çıkardığı yabancıları koruma hakkı nedeniyle takım küme düşse de futbolcular sözleşmenin bedelini almayı hak ediyor. Dimov, Mikic ve Perovic’in Manisaspor’a maliyeti 3 milyon TL’nin üzerinde. İki defans, bir forvet oyuncusunun çok yüksek maliyeti bulunuyor" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda forma giyen yabancı oyuncuların alacaklarıyla ilgili ödeme sürelerinin yaklaştığını aktaran Dündar, Portekiz Federasyonu’na, Perovic’in kulübüne ve Novillo’ya paralarını ödemediğimiz takdirde sezona eksi 9 puan cezasıyla başlayacağız. Ulusal Kulüp Lisansı’nı alma ihtimalimiz pek yok. Geçtiğimiz sezon yediğimiz eksi 3 puan cezasının bir nedeni de oydu. Bir de onu eklersek eksi 12 puanla lige başlamamız çok yüksek bir ihtimal" ifadelerini kullandı. Ücretinin büyük bir kısmı ödenmeyen Makukula konusuna da açıklık getiren Dündar, "Bundan 8-9 yıl önce Makukula 1 milyon 700 bin Euro’ya transfer edilmiş. Geçtiğimiz bu 8 yılda oyuncuya ödenen 125 bin Euro. Makukula artık puan sildiremiyor ama Manisaspor’un geleceği futbolcunun iki dudağı arasında. Haziran ayında Makukula avukatına ’Manisaspor lig düşsün’ derse, biz hiç 2’nci Lig’e başlamadan 3’üncü Lig’e düşüyoruz. Bizim de transferleri açma şansımız pek gözükmüyor. Bu yıl mukavelesi bitecek oyuncularla iyi ilişkiler içinde olmalıyız" dedi.

BAYRAM’I BABASI KURTARDI

Grandmedical Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar, genç futbolcu Bayram Büstaç’ın babasının parası sayesinde profesyonel olduğunu söyledi. Dündar, "Bayram’ı babasının parasıyla geçen haftaki Gaziantep Gazişehir maçından bir gün önce profesyonel yaptık. Babasıyla konuştum, içim sızladı ama zor bir durum. Kulübün şu an içinde bulunduğu gerçekleri var. Başka bir alternatifimiz yok. O çocuğu zor şartlarda da profesyonel yapmak benim için mutluluk verici. Elimizde bu gençlerin dışında hiçbir şey yok" diye konuştu.

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