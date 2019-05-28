Göztepe’den duygulandıran video! Gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig'in son maçında Ankaragücü'nü yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'de, kader maçı öncesi düzenlenen maç toplantısında, futbolcuların ailelerinin yolladıkları görüntülü mesajlar duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
İzmir ekibinin, ligin son hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kaldığı karşılaşma öncesindeki maç toplantısında yaşananlar video olarak yayınlandı.
Yayınlanan videoda kulüp başkanı Mehmet Sepil'in takıma yaptığı konuşmanın yanı sıra, futbolcuların ailelerinin yolladığı görüntülü destek mesajları yer alıyor.
Futbolcular ailelerinden gelen mesajları izlerken duygusal anlar yaşanırken, futbolculardan Serdar Gürler'in gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.
İşte Göztepe’nin resmi YouTube hesabından yayınladığı o video;
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