Göztepe Yozgatspor 1959 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) 3. tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 3. Lig'ten Yozgatspor 1959 karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Göztepe Yozgatspor 1959 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir ekibi Göztepe, sahasında İç Anadolu temsilcisi Yozgatspor 1959 takımını konuk edecek. Her iki ekibin de bir üst tur hedefiyle sahaya çıkacağı mücadeleye saatler kala, müsabakaya dair detaylar araştırılıyor. İşte, Göztepe Yozgatspor 1959 maçına ilişkin ayrıntılar...
25 Eylül Çarşamba günü oynanacak maç saat 20:30’da başlayacak. Müsabaka A Spor’dan naklen yayınlanacak. Maç sonunda kazanan ekip bir üst tura yükselecek.
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