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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.01.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Göztepe geçen sezonu aratıyor

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Göztepe geçen sezonu aratıyor

Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’un ardından Galatasaray’a da yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Göztepe, geçen sezonu arattı.

Tam 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig’deki ilk sezonunda toplam 11 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, bu sene ise daha 19. haftada aynı mağlubiyet sayısına ulaştı.

İnişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (2), Galatasaray (2), Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Sivasspor müsabakalarından puan çıkaramadı. Göztepe geçen sezonun 19’uncu haftasında 31 puanı hanesine yazdırırken, 2018-19’da ise 22 puan toplayabildi. Gol yollarında da büyük sıkıntı yaşayan İzmir ekibi ilk sezonunda 32 kez fileleri havalandırırken bu sezon sadece 20 gol atabildi.

Elindeki forvet oyuncularından bir türlü verim alamayan sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana ileri uçta forma giyen Jerome, Cikalleshi, Ghilas ve Samed Ali takıma 3 gol kazandırırken bu gollerin tamamı İngiliz forvet Jerome’den geldi. Osmanlıspor’dan kiralanan Cikalleshi’yle devre arasında yollar ayrıldı, ilk yarıda lisansı askıya alınan Ghilas, teknik direktör Kemal Özdeş’in isteğiyle takıma döndü. Antalya kampında aşırı kilolarıyla dikkat çeken Cezayirli futbolcu idmanda sakatlandı ve en az 3 hafta takımdaki yerini alamayacağı açıklandı.

Yönetimin transfer sezonun bitimine 3 gün kala golcü arayışlarına başladığı bildirildi. Özdeş’in de Ghilas’ın yokluğunda forvete ihtiyaç duyduğunu başkan Mehmet Sepil’e ilettiği bildilirdi. Cuma günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Göztepe kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Göz-Göz’de Poko cezalı, Gassama, Ngando, Berkan ve Traore sakat.

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  • 160Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
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