Göztepe 0-0 Denizlispor
Denizlispor, henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Maçın önemli dakikaları
15'inci dakikada Gassama’nın sağ kanttan kestiği ortada Eren kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25'inci dakikada Titi ile Beto arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Rodallega, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ancak (Video Yardımcı Hakem) VAR odasından gelen talimatın ardından hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu saha kenarında bulunan VAR kontrol noktasından izledi ve Rodallega’nın kaleci Beto’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
33'üncü dakikada Rodallega’nın ara pasında ceza sahasına sokulan Recep, Titi’den sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Beto köşeye giden topun sahibi oldu.
49'uncu dakikada Soner’in sol kanattan kestiği ortada Bergdich topa ters bir dokunuş yaptı, meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.
53'üncü dakikada Gassama’dan sıyrılan Barrow’un ortasına Rodallega kafayı vurdu, top Beto’nun kontrolünde üstten dışarıya çıktı.
56'ıncı dakikada Alpaslan’ın uzun pasında topla buluşan Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.
68'inci dakikada Soner’in ceza yayı üzerinden yaptığı kesme vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.
70'inci dakikada Lopes’in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil’e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
75'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Soner’in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.
79'uncu dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich’in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Kısal (xx)
GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Reis (x) (Dk. 63 Castro x), Titi (xx), Berkan (xx), Poko (xx), Alpaslan (x), Soner (x), Halil (x) (Dk. 85 Yasin), Serdar (xx) (Dk. 80 Deniz), Eren (x)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxxx) - Lopes (x), Oğuz (xxx), Sapunaru (xx), Bergdich (xxx), Murawski (xxx), Zeki (xx), Aissati (xx) (Dk. 87 Mehmet), Recep (xx) (Dk. 85 Mustafa), Barrow (xx) (Dk. 71 Sacko x), Rodallega (xx)
SARI KARTLAR: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Lopes, Dk.90+3 Stackhowiak (Denizlispor), Dk. 19 Titi, Dk. 66 Castro, Dk. 85 Eren (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 70 Lopes (Denizlispor)
Göztepe - Denizlispor maçından notlar
Süper Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilerek sezona çok kötü başlayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Yukatel Denizlispor karşısına rotasyon yaparak çıktı. Genç teknik adam, savunmanın ortasında Sanneh'in yerine Reis'i oynatırken, sol bekte de Leo'yu kızağa çekip Berkan'a şans verdi. Tamer Tuna orta alanda da değişikliklere gitti. Yeni transfer Soner'e on birde şans veren Tuna, Deniz'i yedek oturttu. Borges'in yerine de Alpaslan görev yaptı. Yine kanatlarda Beşiktaş maçında on birde görev alan Yasin'in yerine Halil oynadı. Takımda gözden çıkarılan Kosta Rikalı Borges, 21 kişilik kafilede kendisine yer bulamadı. Göztepe son olarak Medipol Başakşehir'den Brezilyalı orta saha Marcio Mossoro ile anlaştı.
DENİZLİSPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e çok iyi başlayan Denizlispor'da ise teknik direktör Yücel İldiz, on biri değiştirmedi. Yeşil-siyahlılarda orta saha oyuncusu Mbamba sakatlığı yüzünden İzmir'e getirilmezken, Denizlispor'un Alanyaspor'dan 1 kiralık olarak renklerine bağladığı Isaac Sackey de kadroda yoktu.
BORNOVA TIKLIM TIKLIM
Göztepeli ve Denizlisporlu futbolseverler Ege derbisinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepeli taraftar takımlarına büyük destek verirken, 500'e yakın Denizlispor sevdalısı da kale arkasını doldurdu. Göztepeli ve Denizlisporlular maçtan önce oyuncuları teker teker tribünlere davet edip, sevgi gösterilerinde bulundu.
SEPİL MAÇA GELDİ
GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil bu sezon ilk kez bir maça geldi. İşleri nedeniyle yurt dışında olan, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına gelmediği için taraftarlarca eleştirilen Mehmet Sepil, protokol tribünündeki yerini aldı.
CENTİLMENLİK RÜZGARI
GÖZTEPE ve Denizlisporlu futbolseverler arasında centilmenlik rüzgarları esti. Maçtan önce Denizlisporlu taraftarlar, "Göztepe sen bizim kardeşimizsin" tezahüratını yaparken, sarı-kırmızılı tribünler de "Hoşgeldiniz" şeklinde tempo tuttu. İki takım taraftarı birlikte İzmir Marşı'nı da söyledi. Göztepeli taraftarlar Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'i alkışlarla karşıladı. Bir taraftar İldiz'e Göztepe atkısı verdi, deneyimli teknik adam da atkıyla taraftarı selamladı.
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