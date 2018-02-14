Gomis rekora koşuyor!
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.
Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen 32 yaşındaki Senegal asıllı santrfor, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da başarılı bir performans sergiliyor.
Süper Lig'de forma giydiği 20 karşılaşmada 17 gol atan Gomis, kalan 13 haftada 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.
Fransız futbolcu, lig kariyerinde en fazla golü geçen sezon 31 maçta 20 golle Olympique Marsilya forması altında kaydetmişti.
- SÜRE BAKIMINDAN EN SKORER SEZON
Bafetimbi Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.
Sarı-kırmızılı takımda 96 dakikada bir ağları havalandıran Gomis, en fazla gole ulaştığı geçen sezonda ise 130 dakikada bir gol atmıştı.
- TÜRK TELEKOM STADI'NDA COŞUYOR
Fransız futbolcu, Süper Lig'de gollerinin çok büyük bölümünü Türk Telekom Stadı'nda attı.
Gol krallığı yarışında Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile zirvede yer alan Gomis, ligdeki gollerinin 12'sini sarı-kırmızılı taraftarların önünde kaydetti.
Galatasaray'ın sahasında Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile oynadığı maçlarda ikişer gol atan Gomis, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.
- GOL ATTIĞI MAÇLARIN 10'UNDA GALİBİYET GELDİ
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlarda 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
- KUPADA DA 3 GOLÜ VAR
Bafetimbi Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı.
Kupada Bucaspor ile yapılan son 16 turu rövanş maçında bir gol atan Gomis, çeyrek final rövanşındaki Atiker Konyaspor müsabakasında ise 2 kez topu ağlarla buluşturdu.
- Profesyonel kariyeri
Bafetimbi Gomis'in profesyonel kariyerindeki lig performansı şöyle:
Sezon Takım Maç Süre Gol Süre (Dk)/Gol
2004-05 Saint Etienne 6 87 0
2005-06 Saint Etienne 24 836 2 418
2006-07 Saint Etienne 30 1636 10 164
2007-08 Saint Etienne 35 2524 16 158
2008-09 Saint Etienne 36 2711 10 271
2009-10 Olympique Lyon 37 2074 10 207
2010-11 Olympique Lyon 35 2376 10 238
2011-12 Olympique Lyon 36 2457 14 176
2012-13 Olympique Lyon 37 2608 16 163
2013-14 Olympique Lyon 33 2457 14 176
2014-15 Swansea City 31 1642 7 235
2015-16 Swansea City 33 1696 6 283
2016-17 Olympique Marsilya 31 2606 20 130
2017-18 Galatasaray 20 1637 17 96
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