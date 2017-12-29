DAHA önce oynadığı takımlarda 33 veya 9 numaralı formaları giymeyi tercih eden Gomez, Stuttgart’ta 9 numaralı forma boşta olmasına istemedi. Gomez’in en sevdiği 33 numaralı formayı ise takım arkadaşı Daniel Ginczek giyiyor. Bundesliga kuralları, sezon devam ederken futbolcunun forma numarasını değiştirmesine izin vermiyor. Bu yüzden Gomez, 27 numaralı formayı giyecek.

Mario Gomez, 2001 yılından 2009’a kadar Stutgart forması giymişti. Stuttgart ile şampiyonluk yaşayan Gomez, 2009 yılında B. Münih’e transfer olmuştu. İki kez de Bayern Münih'te lig şampiyonluğu elde eden Gomez, Beşiktaş formasıyla da şampiyonluk kupası kaldırdı. Beş kez oynadığı liglerde gol kralı olmayı başaran Gomez, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bir kez, DFB Kupası mutluluğunu da iki kez yaşamıştı.