Golleri seriye bağladı, 16 yaşında bile değil! Manisasporlu Bilal Budak...
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta altyapı oyuncuları ve profesyonel yapılan amatör isimlerden kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor’da, kulüp tarihinde ligde forma giyen en genç isim olan 7 Aralık 2003 doğumlu Bilal Budak, golleri sıralamaya başladı.
15 yaş, 9 aylık futbolcu son 2 maçta attığı gollerle dikkat çekti.
Turgutluspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2’nci eleme turu maçında ikinci yarıda oyuna giren genç oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
Turgutluspor’un ardından Serik Belediyespor ile deplasmanda oynanan lig karşılaşmasında da oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu, bu maçta da ligde gol sevinci yaşadı.
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