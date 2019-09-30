Golfte büyük finale iki bilet
Kadınlarda Ayşen Erdoğan, erkeklerde Cavit Ersoy şampiyon olarak Antalya’daki büyük finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Turkish Airlines World Golf Cup’ın İstanbul ayağı 27-29 Eylül tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleştirildi.
Spor ve iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldığı 360 kişinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada 24 ve altı handikap seviyesinde kadınlarda mücadele eden Ayşen Erdoğan başarılı bir performans göstererek 43 puan aldı ve şampiyon oldu.
Erkeklerde ise 46 puanla Cavit Ersoy birinci sıraya yerleşti. Her iki finalist de Antalya’da düzenlenecek olan büyük finale gitmeye hak kazandı.
National Car Rental ve SOCAR firmalarının sponsor olduğu turnuvanın kazananları 4-5 Kasım’da Antalya’da yapılacak olan büyük finalde Turkish Airlines Open Pro-Am’de yer almak için mücadele edecekler.
Turnuva bu yıl 5 kıtada 71 ülkede 100’den fazla kentte gerçekleştirildi. Turnuvanın finalinde, tüm kentlerden gelen finalistler yer alacak.
Katılımcılar, Turkish Airlines Open Pro-Am turnuvalarında European Tour’un en iyi oyuncularıyla birlikte oynama fırsatını kazanmaya çalışacak.
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