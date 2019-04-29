Golfte bahar coşkusu
Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu ve Nihat Özdemir’in de aralarında bulunduğu 83 golfçü, Bahar Kupası’nda mücadele etti.
KEMER Country Golf Club’da düzenlenen Bahar Turnuvası, iş dünyasının ünlü isimlerine ev sahipliği yaptı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir ve Hakan Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu 83 golfçü, turnuvada ter döktü. Müsabakalar sonucunda Mens Cat A kategorisinde Jürgen Neidl, Mens Cat B’de Cüneyt Keskin, Mens Cat C’de Cengiz Işıkara, Ladies Cat A’de Binnur Egeli, Ladies B’de Selen Neidl birinci olurken, Mens Gross’ta Jürgen Neidl, Ladies Gross’ta da Hyun Young Shim zirveye çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle