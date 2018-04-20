Golden State Warriors seriyi 3-0 yaptı!
Gregg Popovich'in eşinin üzüntüsünün herkes tarafından hissedildiği San Antonio'da Golden State Warriors 110-97'lik galibiyetle seriyi 3-0'a getirdi. Warriors, Spurs'u Pazar günü de yenecek olursa seriyi 4-0'la geçmiş olacak.
Spurs'te eşi Erin'in vefatı nedeniyle görev yapamayan Popovich yerine takımı Ettore Messina yönetti. Maçın rutinini kaybetmemesi için saygı duruşu yapılmadı ve ekrana Erin Popovich ile ilgili görüntüler getirilmedi ancak yine de salondaki matem havası, oyunun önüne geçti. Tony Parker 19 yaşında geldiği San Antonio'da Gregg&Erin Popovich'i anne ve babası gibi gördüğünü söyledi.
Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaund, 6 asist, Klay Thompson 19 sayı, Shaun Livingston 16 sayı, Draymond Green 10 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 4 blok, 2 top çalma ile oynadı.
Tony Parker 16 sayı, LaMarcus Aldridge 18 sayı, 10 ribaund, 4 asist, Patty Mills 14 sayı ile Spurs'te öne çıktılar. (Basketfaul)
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