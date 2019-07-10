Golbolda gümüş madalya
Türkiye, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nda ikinci oldu.
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye ile Litvanya karşılaştı.
Milliler, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 7-3 mağlup ayrıldı. Böylece, ay-yıldızlı ekip gümüş madalyanın sahibi oldu.
Erkek Golbol Milli Takımı, organizasyonun yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almı
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