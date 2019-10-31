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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Sabah
31.10.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Göksenin Köksal: ''Nando De Colo iyi ama...''

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Göksenin Köksal: ''Nando De Colo iyi ama...''

Galatasaray Doğa Sigorta'nın Fenerbahçe Beko'yu 83-64 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, iddialı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Doğa Sigorta, pota derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu farklı yenerken, Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal, galibiyeti Sabah Spor'a anlattı.

İşte Göksenin Köksal'ın sözleri...

"Ligde Afyon, EuroCup'ta Budocnost maçlarını son topta kazandık. Geçen sezon son topta kaybediyorduk... Artık daha tecrübeli bir takımız ve kazandıkça özgüvenimiz arttı."

''YENECEĞİZ DEDİM YENDİK''

"Fenerbahçe derbisi öncesinde de 'Yeneceğiz' demiştim. Yanılmadım! Aramızda ciddi bütçe farkı olsa da bu sonucu bekliyordum. Çünkü Sinan Erdem'de Abdi İpekçi'yi hatırlatan bir atmosfer vardı. Salonda 6. adam oldular ve farklı kazanmamızı sağladılar."

''DE COLO'DAN DAHA İYİLERİNE KARŞI OYNADIM''

"De Colo çok kaliteli bir oyuncu ama ondan daha iyilerine karşı oynamıştım. Derbide de çekincem yoktu. 16 sayı attı ancak ben tutarken değil, yardıma gittiğim anlarda sayılar buldu. Zaten görevim onu düzen dışına çıkarıp bireyselliğe zorlamaktı. Planımız tuttu, De Colo 16 sayı atmasına rağmen biz 19 farkla kazandık.

''HEDEFLERİMİZ LİGDE FİNAL''

Gerçekçi olalım; iddialı bir Euroleague takımı kadar derin kadromuz yok. Bu açığı taraftarımızın enerjisi ile kapatacağız. Hedeflerimiz ligde final, Eurocup'ta önce çeyrek final, sonrasında gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Burada taraftarımıza çok iş düşüyor. Eğer derbideki gibi yanımızda olurlarsa evimizde yenemeyeceğimiz rakip yok!

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