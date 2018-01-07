Gidenler tamam sıra transferlerde

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, yerli futbolcu kontenjanı ile ilgili kararını dün verdi ve Tarık Çamdal ile Emrah Başsan’ı bugün Antalya’da başlayacak devre arası kampı kadrosuna almadı. Terim, performanslarını yeterli görmediği iki futbolcuya transfer görüşmesi yapmaları için verdi.

Türkiye’de ilk olarak Spor Arena’nın duyurduğu bu gelişmenin ardından, sarı kırmızılı kulübün transfer planı netleşmiş oldu...

YERLİ TRANSFERİNDE KAAN AYHAN LİSTE BAŞI

TARIK ve Emrah’ın gitmesiyle boşalan iki kişilik kontenjanın birini, Fatih Terim’in lisans çıkartılmasını istediği Hakan Balta dolduracak. Sarı kırmızılı takımın emektarları arasında yer alan futbolcu ikinci yarıda yedek sol bek olarak kadroda yer alacak. Ayrıca bir de yerli futbolcu alınacak.

Galatasaray’ın transfer listesinde Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan başta olmak üzere birçok yerli oyuncunun bulunduğu bildirildi.

DE JONG’UN ARDINDAN LATOVLEVİCİ DE YOLCU

FATİH Terim, yabancı sol bek transferine yer açılması için de Iasmin Latovlevici’ye ‘kendine kulüp bul’ mesajını gönderdi. Sezon başı Kardemir Karabükspor’dan alınan Rumen futbolcu, Süper Lig’de 9, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 maçta forma giydi.

Sarı kırmızılılarda, ligin ilk yarısında lisans çıkartılmayan Hollandalı Nigel de Jong da önceki gün sözleşmesini feshederek, Almanya’nın Mainz takımına transfer olmuştu.

KATARLILAR’IN DONK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

SEZON sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan ve Igor Tudor döneminde sadece Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilen Ryan Donk’a, Katar’dan transfer teklifi geldi. Hollandalı futbolcunun menajeri Winny Haatrecht, Donk’a yapılan teklifleri sarı kırmızılı kulübe iletti. Ancak teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlardaki performansını ‘umut verici’ bulduğu Donk’a şans vermek istediğini belirterek, transfere izin vermedi.

Fatih Terim’in hem ön libero hem stoper oynayabilen Donk’tan ciddi bir çıkış beklediği belirtildi.

GALATASARAY’A PATRICE EVRA’DAN DAHA İYİSİ LAZIM

GALATASARAY’ın 6 aylık sözleşme teklifini kabul eden Fransız futbolcu Patrice Evra’nın transferine teknik direktör Fatih Terim’in neden soğuk baktığı ortaya çıktı. Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Evra’nın son maçlarını izleyen Terim’in, tecrübeli oyuncunun fazla ağır kalacağını düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu bölgeye daha hızlı, çabuk ve atletik bir oyuncu alınmasını istediği belirtildi.